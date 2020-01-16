حريق يأتي على مبنى هيئة الثقافة في سرت

أتى حريق على مبنى هيئة الثقافة والإعلام بمدينة سرت، المتكون من ثلاثة طوابق تحتوي على مكتب الثقافة والصالون الثقافي وإذاعة سرت FM، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح الخميس.

وتابع مندوب المنظمة الليبية لحقوق الإنسان ببلدية سرت الحريق الذي اندلع بمكتب الثقافة وورود معلومات بأن الحريق تم بفعل فاعل.

واستنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، هذا الفعل غير المسؤول، وطالبت الجهات الأمنية ببذل كل الجهد لاستجلاء الحقائق، وما إذا كان هذا العمل تخريبيا وتطالبهم بالقبض على الجناة، وتقديمهم إلى الجهات القضائية.

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