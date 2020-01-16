باشاغا: الدكتاتورية العسكرية والإرهاب وجهان لعملة واحدة

أخبار ليبيا24

قدّم وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، تصورًا من منظوره، عن شكل المؤسسة العسكرية التي تبحث عنها حكومة الوفاق.

ورأى باشاغا، أن الدكتاتورية العسكرية والإرهاب وجهان لعملة واحدة، مشيرًا إلى أن الدولة المدنية ستنتصر لضمان حرية التفكير والتعبير.

وقال باشاغا، على تويتر، “الدكتاتورية العسكرية والإرهاب وجهان لعملة واحدة.. تشدد، تطرف، وعدم قبول الآخر.. سنحاربهما معاً وننتصر للدولة المدنية الديمقراطية التي تضمن الحرية في التفكير والتعبير”.

وأضاف، “نبحث عن مؤسسة عسكرية تحمي الوطن وتحتمي بإرادة الشعب ولا نريد تفصيل تماثيل بزي عسكري تقوم عليها زعامات فردية الجيش. مؤسسة الحرب على الإرهاب والفوضى والقضاء على الميليشيات والفساد لا يختلف بشأنها أي وطني”.

وقال، إن “الخلاف يكمن في استغلال هذا الاستحقاق لتبرير الهيمنة والاستبداد وابتزاز الشعب بين الحرية في ظل لا دولة أو الرضوخ إلى الدكتاتورية وحكم الفرد والعائلة”.

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