هل تجد قمة برلين الطريق لانهاء الحرب في ليبيا؟

رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باستعداد المشير خليفة حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا وقالت إن مؤتمر برلين ينبغي أن يسعى لإعادة فرض حظر الأسلحة هناك.رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج أعلن مشاركته في المؤتمر.

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