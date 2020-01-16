هل تجد قمة برلين الطريق لانهاء الحرب في ليبيا؟

رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باستعداد المشير خليفة حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا وقالت إن مؤتمر برلين ينبغي أن يسعى لإعادة فرض حظر الأسلحة هناك.رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج أعلن مشاركته في المؤتمر.
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الي المظليين الذي يعتقدون ان هذه الحرب هي اعتداء. بل انها حرب الجيش العربي الليبي علي مليشيات و مرتزقة حكومة القرقاطه الغير شرعيه و لم ينتخبها الليبيون فهي عصابة احتلال. و الجيش الوطني يقوم بواجبه لتخليص الوطن من الخونه و العملاء و الجماعات الارهابيه و تخليص طرابلس هو مفتاح تحرير ليبيا فلا تنخذعوا بمؤامرات الاذلال و الخذلان جيشكم هو من يحميكم
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