قيادي بالوفاق: السراج ومعيتيق يحافظون على كراسيهم لا على دماء الليبيين

نفى آمر مدفعية قوات مصراته التابعة لحكومة الوفاق، فرج مصطفى اخليل، صحة ما ورد بتغريدة الناطق باسم عملية بركان الغضب عبد المالك المدني، بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس.

وأكد فرج اخليل، في منشور عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لم يستشر القادة الميدانيين وإنما استشار آمري المناطق العسكرية الثلاثة، مضيفا، أن هؤلاء يتمتعون بالأموال والسيارات المصفحة وبعيدون عن النيران”

وأضاف، أن السراج ومعيتيق ومستشاريهم وقعوا وقف إطلاق النار حفاظا على كراسيهم لا على دماء الليبيين ولا من أجل عودة النازحين، وفق قوله.

واختتم منشوره بالإشارة إلى أن السراج لا توجد لديه ثقة بالقيادات المتواجدة على الأرض وقوات عملية بركان الغضب، وفق قوله.