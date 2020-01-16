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مؤكدًا إعادتهم لليبيا .. برلماني تونسي : “الغنوشي” متورط بتسفير شباب تونس الدواعش إلى سوريا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو البرلمان التونسي، منجي الرحوي، إن الموقف الحالي دقيق وحساس، في العلاقة مع ليبيا، موضحًا أن أمنها وحدودها، محط اهتمام تونس.
الرحوي ذكر  في تصريحات صحفية  أنه يدرك العلاقة التي تربط رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، بالرئيس التركي رجب أردوغان، باعتباره مركزًا لتنظيم الإخوان المسلمين في العالم، حسب قوله.

وتابع نعتبر أن النهضة أحد فروع الإخوان المسلمين، وندرك أن هؤلاء لهم علاقة بتسفير شباب تونس إلى سوريا، ويوجد أعضاء بحركة النهضة، من تحوم حولهم شبهات في تسفير شبابنا إلى سوريا”.

واختتم: “ندرك أنه هناك عملية عودة، للدواعش من سوريا إلى ليبيا، وهذا أمر خطير وبه العديد من الشكوك، وهذه المسألة لا يمكن أن تمر بشكل بسيط وسهل”.

وطالب الرحوي اليوم بضرورة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، أمام مجلس الأمن القومي التونسي،وتحميله كامل المسؤولية اثر لقاءه بالرئيس التركي وزيارة الغنوشي الأخيرة لتركيا.

وقال خلال مداخلته بالجلسة العامة بالجلسة العامة لمساءلة الغنوشي بخصوص زيارته لتركيا بأن المقر المركزي لمنظمة الاخوان المسلمين هو تركيا بقيادة أردوغان .

واتهم الرحوي الغنوشي بأن النهضة فرعا من هذه المنظمــة ولها دورا فيها ،واصفا ذلك بالخطر على أمن البلاد ويهدد أمنها .

وأضاف الرحوي موجها كلامه للغنوشي .. “أنت لم تذهب بتفويض من طرف رئيس الجمهورية للقاء أردوغان وأنما بصفتك الشخصية للتداول حول ما يحدث في المنطقة من تحديات على غرار الحرب الدائرة في المنطقة .

كما اتهم الرحوي الغنوشي بالاصطفاف وراء المحور القطري التركي الذي تم التداول فيه حول شؤون تخص الحرب والسلاح ،رغم أن تونس أقرت بأنها مع الحل السلمي في ليبيا وفق تصريحه.

ووجه الرحوي اتهاما لرئيس مجلس نواب الشعب بالاستهتار بأمن التونسيين  .

بدورها، اعتبرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان عبير موسي، أنه ليس من حق رئيس البرلمان لقاء الرئيس التركي بالنظر إلى عضويته في مجلس الأمن القومي وإطلاعه على الخطة الأمنية والعسكرية التونسية.

وقالت موجهة كلامها للغنوشي: ”ليس من حقّك بعد ذلك أن تحشرنا وتحشر البرلمان وتحشر الشعب في اصطفاف محاور وتقابل رئيس دولة أجنبية”، منتقدة ظروف اللقاء التي اعتبرتها غير لائقة، في إشارة إلى غياب العلم التونسي وعدم تخصيص أردوغان لضيفه كرسيا مماثلا لكرسيه، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

يذكر أن جلسة البرلمان التونسي الخاصة بإعادة النظر في مشروع قانون المسؤولية الطبية، شهدت أمس الأربعاء، فوضى وصراخاً وتلاسناً حاداً بين النواب، بسبب خلافات حول جدول أعمال للجلسة، واحتجاجاً على زيارة الغنوشي إلى تركيا ولقائه رئيسها رجب طيب أردوغان.

وكان الرئيس التركي، رجب أردوغان، أعلن في وقت سابق، انطلاق قوات من الجيش التركي في التحرك إلى ليبيا.

وقال الرئيس التركي، في نبأ نقله موقع “الحرة” الأمريكي، طالعته “أوج”، إن ذلك من أجل “التعاون وحفظ الاستقرار”، على حد زعمه.

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  • المخطط الإخوانى الإيرانى الصهيونى أكبر مما يتصوره العقل وتفكير البسطاء من العامة أو حتى المتعلمين أو المثقفين منهم فالمخطط هو مخطط رهيب بمعنى الكلمة ، فعلاقة الإخوان بإيران ترجع الى لقاءات جمعت ين الطرفين منذ الثلاثينيات في القرن الماضي. لقاءات الإخوان وقيادات إيران لم تكن حديثة أو عابرة، بل كانت قديمة ومتجذرة واستراتيجية، وينظر لها الطرفان نظرة خاصة تحكمها اعتبارات المصالح، وتوازنات القوى، وتبادل المنافع والمكاسب، فالتنسيق بين الإخوان والإيرانيين ظل متواصلا حتى العام 1979 عندما قامت الثورة الإيرانية وكما جاء على لسان ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان ، حينها ذهب وفد من جماعة الإخوان وطلبوا من الخميني أن يعلن نفسه خليفة للمسلمين، وأنهم يستطيعون أن يجمعوا له البيعة من فروع الجماعة في العالم، لكن الخميني قال لهم إنها خطوة متعجلة، وطلب منهم الانتظار لحين إعلان الدستور الإيراني الجديد ، و يرى الخميني أن إعلان نفسه خليفة المسلمين قد يلقى معارضة من المسلمين السنة، لذا كان الهدف هو ضم عدد من الدول السنية تحت قيادة إيران، حتى يتنسى له إعلان تلك الخطوة لاحقا، مشيراً إلى أنه ولهذا السبب تم إنشاء حزب الله في لبنان والحوثي في اليمن والأحزاب الموالية لإيران في العراق وإثارة النعرات الطائفية في الدول الأخرى، ومقابل ذلك ساندت إيران جماعة الإخوان في مصر وليبيا وتونس والسودان وغيرها لتقاسم النفوذ والسيطرة فيما بينهما ، ويتسأل الخرباوي وبعض زملائه من الإخوان هذين السؤلين اللذينِ بحث عن إجابة لهما وهما، ما سر حماس الجماعة وقياداتها للثورة الإيرانية؟ وما سر تمسك قادة الإخوان بالتواصل مع الإيرانيين؟ وزاد من الشغف بالبحث عن إجابة هذين السؤالين، بيان النعي الذي أصدره محمد حامد أبو النصر مرشد الإخوان الأسبق عند وفاة الخميني في العام 1989، حيث قال فيه إن الإخوان المسلمين يحتسبون عند الله فقيد الإسلام الإمام الخميني القائد الذى فجّر الثورة ضد الطغاة”، وزاد فيه كلمات مؤثرة جعلتنا نبكي، ويضيف ثروت الخرباوي: إنه وزملاءه عندما جلسوا مع المرشد، تهرب من الإجابة وراوغ، لكنه في النهاية أجاب حيث بدأ بسؤال الشباب عن من يرغب منهم في الذهاب لدورة المياه، ولما ذهب أحدهم قال له سوف أجيب عن السؤال بعد عودتك، وفور عودته قال له هل تعرف علاقتنا بإيران مثل ماذا؟ مردفاً بالقول مثل علاقتك بالمرحاض الذي دخلته وخرجت منه الآن، فنحن نحتاجه رغم أنه مكان كريه ومنفر ، ولقاء جمع خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية مع صحيفة بريطانية وسئل عن سر علاقة نظام الملالي بالإخوان رغم اختلاف المذاهب فأجاب خامنئي قائلا نحن نؤمن بزواج المتعة … فالعلاقة بين الإخوان وإيران وكما جاء على لسان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية ومرشد الإخوان تتلخص في أنها قضاء حاجة عند الإخوان وزواج متعة عند الملالي… وأن جماعة الإخوان أسست فرعاً لها في إيران ويعمل تحت غطاء رسمي وبمباركة الحكومة الإيرانية وهي جماعة الإصلاح والدعوة ويقودها عبد الرحمن بيراني مرشد الإخوان هناك والجماعة، بل أكثر من ذلك هناك ساحة كبيرة وميدان كبير في إيران باسم “حسن البنا”، يشار إلى أنه قبل وعقب ثورة مصر في يناير عام 2011 كان هناك تنسيق ولقاءات تمت في تركيا بين بعض قادة الإخوان وقيادات إيرانية، ومن خلالها تم الاتفاق على دعم الثورة المصرية والجماعة للوصول لحكم مصر، وإنشاء حرس ثوري للجماعة يكون بديلا لجهاز الشرطة المصري… وكما جاء على لسان ثروت الخرباوي إن جماعة الإخوان تتعامل على أنها دولة أو إمبراطورية وهذه الإمبراطورية، يجب أن تقوم وتقوى، لأن فكرتهم الرئيسية هي تكوين إمبراطورية إسلامية ويكونون هم على رأس العالم الإسلامي كله، وهو تفكير توسعي يحاول ضم أكبر عدد من الدول تحت سيطرته وسلطته.
    وأن عقيدة الإخوان هي تفتيت الدول ليسهل ابتلاعها وضمها لإمبراطورية كبيرة، روج لذلك مصطفى مشهور المرشد الأسبق لجماعة الإخوان و له مقولة شهيرة هي ” تفتيت الأوطان لتجميع الإمبراطورية”… وهذا هو ما يسعى اليهِ أوردغان وقيس سعيد والغنوشى وخالد المشرى والصادق الغريانى وغيرهم من المنضوين تحت هذا الفكر…
    فالغنوشى لا يهمهٌ الأمن القومى التونسى بقدر ما يهمه حزب الإخوان الإيرانى الصهيونى العالمى الذى يعمل لصالحهِ.

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