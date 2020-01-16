مؤكدًا إعادتهم لليبيا .. برلماني تونسي : “الغنوشي” متورط بتسفير شباب تونس الدواعش إلى سوريا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو البرلمان التونسي، منجي الرحوي، إن الموقف الحالي دقيق وحساس، في العلاقة مع ليبيا، موضحًا أن أمنها وحدودها، محط اهتمام تونس.

الرحوي ذكر في تصريحات صحفية أنه يدرك العلاقة التي تربط رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، بالرئيس التركي رجب أردوغان، باعتباره مركزًا لتنظيم الإخوان المسلمين في العالم، حسب قوله.

وتابع نعتبر أن النهضة أحد فروع الإخوان المسلمين، وندرك أن هؤلاء لهم علاقة بتسفير شباب تونس إلى سوريا، ويوجد أعضاء بحركة النهضة، من تحوم حولهم شبهات في تسفير شبابنا إلى سوريا”.

واختتم: “ندرك أنه هناك عملية عودة، للدواعش من سوريا إلى ليبيا، وهذا أمر خطير وبه العديد من الشكوك، وهذه المسألة لا يمكن أن تمر بشكل بسيط وسهل”.

وطالب الرحوي اليوم بضرورة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، أمام مجلس الأمن القومي التونسي،وتحميله كامل المسؤولية اثر لقاءه بالرئيس التركي وزيارة الغنوشي الأخيرة لتركيا.

وقال خلال مداخلته بالجلسة العامة بالجلسة العامة لمساءلة الغنوشي بخصوص زيارته لتركيا بأن المقر المركزي لمنظمة الاخوان المسلمين هو تركيا بقيادة أردوغان .

واتهم الرحوي الغنوشي بأن النهضة فرعا من هذه المنظمــة ولها دورا فيها ،واصفا ذلك بالخطر على أمن البلاد ويهدد أمنها .

وأضاف الرحوي موجها كلامه للغنوشي .. “أنت لم تذهب بتفويض من طرف رئيس الجمهورية للقاء أردوغان وأنما بصفتك الشخصية للتداول حول ما يحدث في المنطقة من تحديات على غرار الحرب الدائرة في المنطقة .

كما اتهم الرحوي الغنوشي بالاصطفاف وراء المحور القطري التركي الذي تم التداول فيه حول شؤون تخص الحرب والسلاح ،رغم أن تونس أقرت بأنها مع الحل السلمي في ليبيا وفق تصريحه.

ووجه الرحوي اتهاما لرئيس مجلس نواب الشعب بالاستهتار بأمن التونسيين .

بدورها، اعتبرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان عبير موسي، أنه ليس من حق رئيس البرلمان لقاء الرئيس التركي بالنظر إلى عضويته في مجلس الأمن القومي وإطلاعه على الخطة الأمنية والعسكرية التونسية.

وقالت موجهة كلامها للغنوشي: ”ليس من حقّك بعد ذلك أن تحشرنا وتحشر البرلمان وتحشر الشعب في اصطفاف محاور وتقابل رئيس دولة أجنبية”، منتقدة ظروف اللقاء التي اعتبرتها غير لائقة، في إشارة إلى غياب العلم التونسي وعدم تخصيص أردوغان لضيفه كرسيا مماثلا لكرسيه، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

يذكر أن جلسة البرلمان التونسي الخاصة بإعادة النظر في مشروع قانون المسؤولية الطبية، شهدت أمس الأربعاء، فوضى وصراخاً وتلاسناً حاداً بين النواب، بسبب خلافات حول جدول أعمال للجلسة، واحتجاجاً على زيارة الغنوشي إلى تركيا ولقائه رئيسها رجب طيب أردوغان.

وكان الرئيس التركي، رجب أردوغان، أعلن في وقت سابق، انطلاق قوات من الجيش التركي في التحرك إلى ليبيا.

وقال الرئيس التركي، في نبأ نقله موقع “الحرة” الأمريكي، طالعته “أوج”، إن ذلك من أجل “التعاون وحفظ الاستقرار”، على حد زعمه.

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