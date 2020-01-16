تمهيدًا لبدء الهجوم النهائي .. حفتر يشرف على نشر وحدات إضافية حول طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مصدر عسكري أن القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر أشرف بنفسه على عملية نشر وحدات إضافية لقوات الجيش في طرابلس .

المصدر أكد أن حفتر إشراف على تلك الوحدات ونشرها حول طرابلس تمهيدًا لبدء الهجوم النهائي عليها، وذلك في إطار إصراره على تطهيرها من الميليشيات والمجموعات المسلحة.

وكان القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، أكد خلال استقباله لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مقر القيادة العامة في بنغازي، على تمسك القيادة العامة للجيش الوطني على الثوابت الوطنية وأحقية الجيش الوطني في محاربة الإرهاب.

واستقبل حفتر مساء اليوم الخميس ماس والوفد المرافق له في مقر القيادة العامة للجيش الوطني في منطقة الرجمة جنوب شرق بنغازي.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الوطني، أن حفتر عبر خلال هذا اللقاء على تقديره للجهود التي تبذلها الدولة الألمانية لإيجاد حل للوضع في ليبيا، مؤكداً على تمسكه بالثوابت الوطنية وأحقية الجيش الوطني في محاربة الإرهاب ونزع أسلحة المليشيات والحفاظ على سلامة وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

في غضون ذلك ناقش حفتر وماس حيثيات المؤتمر الدولي الخاص بليبيا المزمع عقده في برلين يوم الأحد المقبل.

ويأتي هذا اللقاء بعد عودة حفتر فجر اليوم الخميس إلى بنغازي، وذلك بعد يومين من انتهاء محادثات موسكو التي انتهت برفضه التوقيع على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غرب ليبيا.

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني، عقب لقائه مع القائد العام للجيش الوطني الليبي، على تويتر، “إن المشير حفتر أكد أنه يريد المساهمة في نجاح مؤتمر ليبيا في برلين ومستعد للمشاركة بشكل عام. وقد وافق على الامتثال للهدنة القائمة”.

ووجهت ألمانيا دعوة إلى حفتر والسراج وأطراف دولية أخرى للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا الذي سينعقد في 19 من الشهر الجاري.

يشار إلى أن الأطراف الليبية، استجابت في منتصف ليل الثاني عشر من يناير الجاري للمبادرة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في جميع محاور طرابلس، إلا أن المشير حفتر رفض توقيع الاتفاق في موسكو بشأن وقف إطلاق النار، متقبلاً وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

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