فيتو يوناني ضد مؤتمر برلين في هذه الحالة

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده ستستخدم حق النقض ضد أي قرار سياسي يخص ليبيا يصدر عن مؤتمر برلين، إذا لم تُفسخ الاتفاقية البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا على ترسيم مناطق النفوذ البحري.

ووفقا لوكالة “نوفوستي” الروسية، قال ميتسوتاكيس في لقاء تلفزيوني: “أريد أن أكون واضحا للغاية في موقفي، وقمت بنقله إلى زملائي الأوروبيين. اليونان في قمة قادة الاتحاد الأوروبي لن تقبل أي قرار سياسي بشأن ليبيا، إذا لم يتضمن إلغاء هذه المذكرات. سأقولها بشكل أبسط. سنلجأ لاستخدام حق النقض الفيتو عند عرض القضية على القمة”، مؤكدا أن تركيا في عزلة، فيما لبلاده حلفاء أقوياء، وفق قوله.

وأعرب ميتسوتاكيس، عن أسفه لعدم دعوة اليونان لحضور قمة برلين حول التسوية الليبية، مضيفا، أن بلاده تعتبر عامل استقرار، محذرا من أن اليونان لن توافق على أي قرار سياسي في ليبيا دون مراعاة مطالبها.

وأوضح رئيس الوزراء اليوناني، أنه بعث الاتحاد الأوروبي، وإلى رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، وسوف يتحدث يوم الجمعة عبر الهاتف مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، للتأكيد على ذلك.