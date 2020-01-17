افتتاح مستشفى جالو المركزي بعد انتهاء تجهيزه (صور)

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، الخميس مستشفى جالو المركزي بعد الانتهاء من تجهيزه، بحضور وزير الصحة سعد عقوب، ووزير التعليم فوزي بومريز، إضافة إلى عدد من رؤساء المؤسسات والهيئات.

ووفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية للحكومة الليبية على موقع التواصل “فيس بوك”، يخدم المستشفى مناطق واحات الجنوب الشرقي لليييا (جالو، أوجلة، أجخرة)، ويسع لـ 200 سرير، ويعد المستشفى الأكبر في مناطق الجنوب الشرقي للبلاد، حيث يتكون من 11 عيادة خارجية تخصصية في أمراض الباطنة، والجراحة، والعظام، وجراحة الأعصاب، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والجهاز التنفسي، والقلب، والأطفال، والنساء والتوليد، إضافة إلى مركز للعلاج الطبيعي.

تم تجهيز المستشفى، وفقا لأعلى المواصفات، وصمم بداخليه ملحق للسكن الوظيفي للأطباء المغتربين والزوار.