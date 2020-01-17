الخارجية الأمريكية: بومبيو يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيتوجه إلى ألمانيا مطلع الأسبوع المقبل، لحضور مؤتمر ليبيا عن للولايات المتحدة.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية بصورة رسمية، عن عقدها مؤتمرا دوليا في برلين حول تسوية الأزمة الليبية، يوم الأحد 19 يناير، بمشاركة 11 دولة، من بينها روسيا والولايات المتحدة ومصر وتركيا والإمارات، إضافة إلى وفود عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

وأشارت الحكومة الألمانية، إلى أن الدعوة للمشاركة في المؤتمر وجهت أيضا إلى كل من قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.