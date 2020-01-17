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الحكومة اليونانية: سنعرقل مؤتمر برلين إن لم يراعي مطالبنا

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده ستستخدم حق النقض ضد أي قرار سياسي يخص ليبيا يصدر عن مؤتمر برلين المرتقب، إن لم يتم إلغاء الاتفاق مع تركيا على ترسيم مناطق النفوذ البحري.

وأوضح ميتسوتاكيس بقوله: “ستستخدم اليونان حق النقض ضد أي قرار سياسي يخص ليبيا إذا لم يتم إلغاء الاتفاق مع تركيا”، في مقابلة تلفزيونية، وبسحب ما نشره موقع RT العربية.

وحول عدم دعوة اليونان لحضور مؤتمر برلين، أعرب رئيس الوزراء اليوناني  عن أسفه مشيرا أن بلاده تعبتر عاملا في استقرار ليبيا، وحذّر في تصريحه أن اليونان لن توافق على أي تسوية أو قرار سياس لا يراعي مصالح بلاده.

وأشار كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن سيتحدث اليوم مع المستشارة الألمانية عبر الهاتف، لإرسال بعض الرسائل للاتحاد الأوروبي.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني حديثه بالقول: “أريد أن أكون واضحا للغاية في موقفي، وقمت بنقله إلى زملائي الأوروبيين، اليونان في قمة قادة الاتحاد الأوروبي لن تقبل أي قرار سياسي بشأن ليبيا، إذا لم يتضمن إلغاء هذه المذكرات”.

وختم بأن بلاده ستلجأ لاستخدام حق النقض الفيتو عند عرض القضية على القمة، مؤكدا أن تركيا في عزلة، وأن حلفاء بلاده أقوياء.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • .يمكن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود مع الحكومة الشرعية المؤقتة ويصدق عليها من البرلمان الليبى وتصبح سارية المفعول كما يمكن لليونان مساعدة الحكومة الليبية المؤقتة فى تصدير النفط الواقع تحت سيطرة الجيش الوطنى وخلى اردوغان والسراج يشربوا من البحر بدون عوائد النفط

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