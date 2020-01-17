بلدية غات: نرفض المساس بالجيش أو بالقائد العام للمؤسسة العسكرية

رفض رئيس المجلس التسييري لبلدية غات، إبراهيم ماخي عبدالقادر، المساس بالجيش الوطني وبالقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أو بالحكومة المؤقتة، أو رئيس مجلس النواب.

ويأتي تصريح رئيس المجلس، خلال اجتماع عُقد لأجل ترسيخ الوحدة الوطنية وعدم المساس لأي معوقات تهدف إلى ضرب النسيج الاجتماعي في غات أو في الجنوب وليبيا.

وأضاف رئيس المجلس التسييري لبلدية غات، أن التعاون والتوافق في ليبيا، يخلق أرضية السلام في الجنوب وكل ليبيا، ويساعد على استعادة الدولة وأمنها واستقرارها.

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