1500 عنصراً يستعدون للسفر المرصد السوري: مقتل 19 مرتزق من 1750 نُقلوا لطرابلس..وهذه مناطق التجنيد

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استمراره في رصد ومتابعة عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من سوريا إلى داخل الأراضي الليبية، مضيفا، أن عملية تطوع مقاتلين موالين لتركيا في صفوف المرتزقة الذين يذهبون إلى ليبيا، متواصلة على قدم وساق على الرغم من النشر الإعلامي.

وأشار المرصد السوري، إلى ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية “طرابلس” إلى نحو 1750 “مرتزق”، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1500 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات”.

كما رصد المرصد السوري مقتل ما لايقل عن 5 مرتزقة من فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا خلال المعارك الدائرة في ليبيا، حيث وصلت جثث بعضهم إلى منطقة عفرين شمال غرب حلب.

بذلك، يرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 19 مقاتل من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات”.