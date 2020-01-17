تركيب محطة ليبيانا الجيل الرابع في بلدية ربيانة  

قام أعضاء المجلس التسييري للمجلس البلدي ربيانة وأعضاء لجنة الحكماء والأعيان بزيارة موقع لمحطة شبكة اتصالات، والتي تجري فيها هذه الأيام حدثا فنيًا كبيرا ولأول مرة تركيب شبكة إنترنت للجيل الرابع من قبل شركة ليبيانا.

وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على سير العمل عن قرب ولتذليل الصعاب التي تواجه الفنيين وتقديم شكر على جهودهم الذي ينجزونها على قدم وساق لتفعيل الخدمة.

وأكد مدير مكتب عميد بلدية “م.يوسف حمدان” أن البلدية ستنفذ عدة مشاريع أخرى جديدة، للرفع على كاهل المواطن قدرا من المعاناة، وسيشرع في ذلك بالتدريج.

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