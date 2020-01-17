وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن مشاركته مؤتمر برلين المرتقب

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مشاركته في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، بحسب بيان صادر عن الخارجية، معربا عن تأييده للجهود التي تبذل للتوصل لتسوية الملف الليبية وإنهاء أزمتها.

وأوضح مسؤول أمريكي، بحسب ما نشرته الوكالة الفرنسية للأنباء، أن بومبيو سيدعو إلى انسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا، لاستئناف عملية التهدئة الرامية للسلام والتي تدعمها الأمم المتحدة.

وأشار المسؤول الأمريكي الذي رفض الكشف عن هويته للصحفيين بقوله: “الأولوية ستكون للمحافظة على استمرار وقف اطلاق النار”.

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