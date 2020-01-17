إدارة المفرقعات تزيل قذيفتين من داخل جامعة طرابلس

قــام أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجـة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية، بأزالة قذيفتين مدفع 106 من داخل جامعة طرابلس، كلية الزراعة كانت تهدد حياة المواطنين، يوم الأربعاء الماضي.

وكان أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجـة المتفجرات، قد قاموا بإزالة بقايا صاروخ جراد من منطقة طريق الشوك كانت تهدد حياة المواطنين، يوم الثلاثاء الماضي.

وطالبت الإدارة، من المواطنين في كل مناطق ومدن ليبيا، بضرورة الإبلاغ أو الاستفسار عن أي أجسام غريبة، والاتصال عبر غرفة هيئة السلامة الوطنية.

0214775557

0214773602

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