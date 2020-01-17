الجزائر وإيطاليا تتفقان على تكثيف الجهود لحل الأزمة الليبية

أعلنت الجزائر وإيطاليا، عن اتفاقهما على تكثيف الجهود ومضاعفة التشاور والتنسيق حول الأوضاع في ليبيا، لأجل تثبيت وقف إطلاق النار، وإمكانية استئناف الحوار بين الأطراف الفاعلة في ليبيا، بحسب بيان الرئاسة الجزائرية.

ويأتي هذا الإعلان، بعد ختام زيارة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي للجزائر ولقاء الرئيس عبدالمجيد تبون، للتباحث حول الملف الليبي.

واتفق كونتي وتبون، على “تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق والتشاور من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الساري المفعول لتيسير سبل استئناف الحوار بين الأطراف المتنازعة وإعادة بعث مسار السلام الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة، حفاظا على وحدة ليبيا أرضا وشعبا وحماية لسيادتها بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية”، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وعبر الرئيس الجزائري ورئيس الحكومة الإيطالية، عن قناعتهما بعدم جدوى الحلول العسكرية في ليبيا، وتسكهما بالحل السياسي، والتنسيق بين البلدين على المستوى الدولي، حول الأزمة الليبية.

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