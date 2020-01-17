الهلال الأحمر الليبي يبحث أزمة نقص الأطباء بمستشفى غات العام

قام وفد من الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، رفقة مدير فرع الهلال في مدينة غات، بزيارة لمستشفى غات العام، لأجل التباحث مع نائب المدير “عبدالغني مينا” حول الصعوبات والتحديات الناتجة عن عدم توفر أطباء بالمستشفى وسبل التعاون مع الهلال الأحمر.

وتفقد الوفد خلال الزيارة، أقسام المستشفى رفقة مدير شؤون الإدارية ومدير شؤون الطبية، لوضع الوفد في صورة المعاناة الصحية والخدمات المقدمة للمواطن.

واجتمعت الأمانة العامة في الخامس عشر من شهر يناير الجاري، مع المجلس البلدي غات بحضور وكيل الديوان البلدي ورئيس الشؤون الإدارية، والعضو خالد الصغير في إطار التعاون المشترك بين الهلال الأحمر والسلطات المحلية.

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