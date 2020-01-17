وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مشاركته في مؤتمر برلين حول السلام في ليبيا، الذي يعقد الأحد برعاية الأمم المتحدة. وستكون أولوية بومبيو تثبيت الهدنة الهشة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا والمحافظة على استمرار إطلاق النار.
تعليق
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.اتمنى ان يرفض المشير مخرجات مؤتمر برلين مع مجلس النواب والحكومة المؤقتة ويكون البديل مع اليونان التى تعترف بالحكومة المؤقتة كحكومة شرعية مع توقيع اتفاق لترسيم الحدود بين ليبيا واليونان والتصديق عليه من البرلمان مع اتفاقية اخرى لتصدير النفط من الموانئ التى تقع تحت سيطرة الحكومة المؤقتة وايداع العائد فى المصرف المركزى اليونانى وتحويله لمصرف البيضا وحرمان السراج من عائدات ثروة النفط وليشرب مع اردوغان من البحر
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