وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مشاركته في مؤتمر برلين حول السلام في ليبيا، الذي يعقد الأحد برعاية الأمم المتحدة. وستكون أولوية بومبيو تثبيت الهدنة الهشة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا والمحافظة على استمرار إطلاق النار.

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