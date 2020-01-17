الخارجية الألمانية: حفتر سيحضر قمة برلين

قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس امس خميس إن خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني الليبي الذي يشن هجوما منذ ابريل/نيسان 2019 لتحرير العاصمة طرابلس من الإرهاب، ملتزم بوقف إطلاق النار، فيما تستضيف برلين مؤتمرا حول ليبيا تغيب عنها تونس وتحضرها الجزائر ودول مجاورة، بينما أبدى حفتر من حيث المبدأ استعداده للمشاركة.

ويأتي الإعلان الألماني فيما يبدو أنه تقدم في المساعي لإنهاء الاضطرابات المستمرة في ليبيا منذ نحو عشر سنوات، إلا أن الحضور التركي في مؤتمر برلين يلقي بظلاله على أي حلّ محتمل للأزمة حيث أنها جزء من المشكلة بانحيازها لميليشيات حكومة الوفاق الوطني.

ونقلت وزارة الخارجية الألمانية عن ماس قوله بعد زيارة مدينة بنغازي في شرق ليبيا إن حفتر مستعد أيضا لحضور مؤتمر في برلين يوم الأحد يهدف إلى بحث الصراع.