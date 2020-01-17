لافروف: سنشارك في برلين.. والناتو سبب الأزمة الليبية

جدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تأكيده على مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا.

وقال لافروف، خلال المؤتمر الصحفي السنوي لوزارة الخارجية الروسية، “إن سبب الأزمة الليبية الأساسي هو سياسة حلف شمال الأطلسي “الناتو” بعد بدء الأحداث عام 2011″.

وأضاف لافروف، “الهدنة في ليبيا لا تزال قيد الاحترام وموسكو تأمل أن تستمر، نرحب بمؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، موسكو جاهزة وستقوم بكل ما يلزم للوصول إلى اتفاق ايجابي لكل الأفرقاء في ليبيا وأهمها الاتفاق على وقف إطلاق النار”.

وشدد لافروف، أن من المهم ألا يكرر أطراف النزاع في ليبيا الأخطاء وألا يطرحوا شروطا إضافية بعد مؤتمر برلين، لافتا إلى أنه على مجلس الأمن الدولي تبني نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا ودفع الأطراف الليبية للالتزام بعدم التصعيد.