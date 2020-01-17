الوفاق تطالب بمشاركة تونس وقطر بمؤتمر برلين

أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، عن انتقادها لعدم إشراك كل من تونس وقطر في مؤتمر برلين المزمع عقده يوم الأحد القادم.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلامية مقربة من الوفاق، فأن وزارة الخارجية أكدت في رسالة وجهتها إلى السفارة الألمانية لدى ليبيا، على ما تمثله مشاركة تونس في مؤتمر برلين كونها جارة حدودية آوت آلاف النازحين الليبيين وأمنها من أمن ليبيا، إضافة إلى أهمية مشاركة قطر التي قالت إنها “كانت ولازالت أهم الدول الداعمة لأحداث فبراير”، بحسب قولها.

وشددت الخارجية في رسالتها، على أن مشاركة هاتين الدولتين يدعم محادثات السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا، وفق نص الرسالة.