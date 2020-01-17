شكري يجري مباحثات هاتفيه مع وزيري خارجية اليونان وإيطاليا لاستعراض آخر التطورات في ليبيا

ليبيا – أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالين هاتفيين بوزيري خارجية كل من اليونان وإيطاليا حيث تم التركيز على استعراض آخر التطورات على الساحة الليبية.

الخارجية المصرية أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أنه تم مناقشة الإعلان الصادر عن الرئيس التركي ببدء إرسال قوات إلى ليبيا وهو الإعلان الذي تم التأكيد خلال الاتصاليّن على خطورته وتأثيره السلبي على مؤتمر برلين والوضع داخل ليبيا وبما يُعتبر في حد ذاته دليلاً على النية لخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ويُنذر بمزيد من تدويل الأزمة الليبية.

وتم الإعراب خلال الاتصاليّن عن القلق الشديد من أن يؤدي مثل هذا الإعلان إلى إهدار الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي والدول الحريصة على مصالح ليبيا واستقرارها والتي تتضافر فيما بينها للتوصل إلى تسوية شاملة تتضمن التعامل مع كافة أوجه الأزمة الليبية.

كما كان هناك توافق على أهمية دعم العملية السياسية في برلين ومنحها كل فرص النجاح بدلاً من المغامرة مجدداً بوضع الجهود الدولية في المسألة الليبية موضع الخطر.

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