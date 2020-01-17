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انقطاع تغذية الكهرباء عن 40 محولا بعد سرقة أسلاك في طرابلس

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق في العاصمة طرابلس فجر اليوم الجمعة، نتيجة سرقة كمية من أسلاك النحاس.

وأوضحت الشركة أن «مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة كمية من أسلاك النحاس مسافة 750 مترا على خط الذيبات فرعية العزيزي بمنطقة حي الأندلس، ما أدى إلى فقد التغذية عن أربعين محولا وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق».

وهذه ليست المرة الأولى التي تسرق فيها أسلاك كهرباء بطرابلس، إذ بلغت قيمة الأسلاك المسروقة في العاصمة خلال السنوات الخمس الأخيرة من 2015 إلى 2019 نحو 1.285 مليون دينار، وفق تقييم الشركة العامة للكهرباء في نوفمبر الماضي.

وأكدت الشركة أن «هذه السرقات انعكست بالضرر على المواطن بالدرجة الأولى؛ نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، كما انعكست سلبًا على الشركة العامة للكهرباء، كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • ليبيا بعد ثورة 17 فبراير صارت مثل السويد. ههههههههه. يا امة بكت من جهلها الامم. من دولة الصقر الاوحد ملك ملوك افريقيا حليف الدجال الخميني الى دولة العصابة الاخونجية الماسونية المدعومة من المحمية القطيرية الموزية وتركيا العلمانية المحكومة من الدولة العميقة الماسونية التى يمثلها الماسونى كبير منافق الاخونجية

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  • الذين يسرقون في أسلاك النحاس من مواقع شركة الكهرباء هم مرتزقة و مليشيات السراج لانهم فروخ حرام زي السراج

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