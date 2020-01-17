روسيا تشارك في “برلين” بوفد دبلوماسي على أعلى مستوى

أكدت مصادر دبلوماسية تتبع الخارجية الروسية أن موسكو ستُشارك في مؤتمر برلين بوفد دبلوماسي على أعلى مستوى ممكن.

ولم تكشف المصادر الدبلوماسية في تصريحاتها لوكالة “سبوتنيك” الروسية عن صفات المسؤولين المشاركين في المؤتمر المزمع عقده الأحد المقبل.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد أكد مشاركته في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، بحسب بيان صادر عن الخارجية، معربا عن تأييده للجهود التي تبذل للتوصل لتسوية الملف الليبي وإنهاء الأزمة.

وحسمت فرنسا وبريطانيا موقفهما من حضور مؤتمر برلين حيث أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر المؤتمر، كما أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيكون حاضراً أيضاً.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أعلنت رسمياً عن قائمة تضم 11 دولة لحضور المؤتمر، حيث وجهت الدعوات بشكل رسمي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، لأميركا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والكونغو ومصر والجزائر وتركيا.

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