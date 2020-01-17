وزير الخارجية اليوناني: يجب دعوة أثينا لمؤتمر برلين

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، على ضرورة دعوة اليونان لحضور مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وقال ديندياس، في تصريحات اليوم الجمعة، “يجب دعوة اليونان لحضور مؤتمر برلين”، وأضاف”شجعنا حفتر على التصرف بإيجابية بناءة في محادثات برلين”.

كما قال ديندياس، “نتوقع رفضا أوروبيا للاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا”.

واستقبل وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، مساء أمس الخميس، القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، لدى وصوله إلى العاصمة أثينا، وفقاً لتغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”.