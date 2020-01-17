وزير خارجية اليونان: شجعنا حفتر على التصرف البناء في محادثات برلين

قال وزير الخارجية اليوناني، يوم الجمعة بعد لقائه بقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر في أثينا، إن اليونان شجعته على أن يكون بناء في مؤتمر برلين حول ليبيا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزير اليوناني، نيكوس ديندياس، قوله بعد الاجتماع “شجعنا القائد على المشاركة بروح بناءة في إجراءات برلين ومحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار واستعادة السلام في ليبيا”.

وقال إن أثينا كان ينبغي أن تكون مشاركا في مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده يوم الأحد.

وتستضيف ألمانيا، يوم الأحد، مؤتمرا بشأن ليبيا يضم الطرفين المتحاربين والأطراف الأجنبية المساندة لكل منهما وممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا. ووجهت الدعوة لحفتر والسراج لحضور المؤتمر لكن لم يتضح ما إذا كانا سيحضرا.