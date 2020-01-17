مؤتمر برلين: هل تحتاج ليبيا إلى مظلة دولية مثقوبة؟

تتطرق جولتنا على أبرز ما ورد في صحف الجمعة، توقعات الصحافة الغربية والعربية لنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا الأحد المقبل، ونستعرض ما أوردته الصحف اللبنانية، على اختلاف أطيافها، للتشكيلة الحكومية المرتقبة. كما نتطرق إلى الصحف الأمريكية في ظل انطلاق إجراءات محاكمة ترامب رسميا في مجلس الشيوخ، فضلا عن مواضيع أخرى متفرقة.

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