الدباشي: وثيقة برلين تستنسخ تجارب سابقة فاشلة

قال مندوب ليبيا السابق بمجلس الأمن إبراهيم الدباشي إن مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا سيكون مؤتمرا لإدارة الصراع بين المتحاربين.

وذكر الدباشي في منشور له عبر حسابه في “الفيسبوك” أن مشروع الوثيقة الختامية في مسودتها الثالثة تحاول نفخ الروح في اتفاق الصخيرات الذي أطلق عليه مجلس الأمن الرصاصة الأولى بقراره “2259” الذي وصفه بالمتسرع لكونه شرعن حكومة رفضها البرلمان منتهكا الإعلان الدستوري والسيادة الليبية.

وأشار إلى أن وثيقة مؤتمر برلين لا تضع الحلول بل تستنسخ التجارب الفاشلة السابقة، فضلاً عن خلوها من أي جدول زمني، وتركز فقط على الوصول إلى حالة اللاحرب واللاسلم، لإقناع الشعب الليبي بدفن أحلامه وترويضه للقبول باستمرار الوضع القائم بشخوصه المعروفة إلى أن تتفتت الدولة وتختفي من الخريطة كدولة موحدة.

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