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الدباشي: وثيقة برلين تستنسخ تجارب سابقة فاشلة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مندوب ليبيا السابق بمجلس الأمن إبراهيم الدباشي إن مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا سيكون مؤتمرا لإدارة الصراع بين المتحاربين.

وذكر الدباشي في منشور له عبر حسابه في “الفيسبوك” أن مشروع الوثيقة الختامية في مسودتها الثالثة تحاول نفخ الروح في اتفاق الصخيرات الذي أطلق عليه مجلس الأمن الرصاصة الأولى بقراره “2259” الذي وصفه بالمتسرع لكونه شرعن حكومة رفضها البرلمان منتهكا الإعلان الدستوري والسيادة الليبية.

وأشار إلى أن وثيقة مؤتمر برلين لا تضع الحلول بل تستنسخ التجارب الفاشلة السابقة، فضلاً عن خلوها من أي جدول زمني، وتركز فقط على الوصول إلى حالة اللاحرب واللاسلم، لإقناع الشعب الليبي بدفن أحلامه وترويضه للقبول باستمرار الوضع القائم بشخوصه المعروفة إلى أن تتفتت الدولة وتختفي من الخريطة كدولة موحدة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هذا في احسن الاوضاع …. مع الرأفه… زخم الحضور ما هو الا للضغط الذي سيتم علي من يعارض استكمال خطة الصهيوماسومشيخين ، ملاك كوكب الارض، بالاضافه لاثبات الاحقيات في اسهم و مقدرات ليبيا و الكلمه المؤثره فيها …. كلها سيناريوهات بديله لاهداف واحده تنتهي بانقراض الدوله و الشعب

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