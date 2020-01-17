حفتر يجتمع في أثينا مع وزير الخارجية اليوناني

اجتمع اليوم القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر والوفد المرافق له، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في العاصمة اليونانية أثينا، وذلك لإجراء مباحثات حول آخر التطورات في ليبيا قبيل مؤتمر برلين.

وفي تصريحات بعد اجتماعه مع المشير حفتر، قال ديندياس إن أثينا شجعت حفتر على التصرف البناء في مؤتمر برلين الأسبوع المقبل، في محاولة لحل الأزمة الليبية والتوصل إلى وقف إطلاق النار وإعادة الأمن في البلاد.

هذا وكان المشير حفتر قد وصل مساء أمس إلى أثينا، حيث كان في استقباله وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، في زيارة رسمية للقاء مسؤولين يونانيين.

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