للتوجه إلى معارك الحسم في طرابلس .. الكتيبة 134 حماية الوطية تعلن إنشاء لواء الحسوم التابع للقوات البحرية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت الكتيبة 134 مشاة لحماية وتأمين قاعدة الوطية الجوية التابعة لقوات الجيش الوطني، “بناءً علي تعليمات القيادة العامة بإعلان حالة النفير العام، وبتوجيهات رئيس أركان القوات البحرية، تم جمع جميع وحدات القوات البحرية والقوات الخاصة البحرية لتلبية نداء الواجب للنفير العام”.

وأضافت الكتيبة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، على ذلك تم إنشاء لواء الحسوم التابع للقوات البحرية للتوجه والتحرك إلى معارك الحسم في طرابلس وبقية تراب الوطن”.

وتابعت يتكون لواء الحسوم من؛ زوارق حربية، قوات المشاة، الضفادع البشرية، قوات النخبة البحرية التابعة لمركز تدريب القطاع الأول، وكافة وحدات القوات البحرية .

ويذكر أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.

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