اليونان تهدد تركيا بحق النقض في حال عدم إلغاء إتفاقيتها البحرية مع حكومة الوفاق

ليبيا – قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن اليونان ستستخدم حق النقض ضد أي قرار سياسي يخص ليبيا يصدر عن مؤتمر برلين إن لم يفسخ الاتفاق مع تركيا على ترسيم مناطق النفوذ البحري.

ميتسوتاكيس في مقابلة تلفزيونية وفقاً لموقع “روسيا اليوم” أضاف:”ستستخدم اليونان حق النقض ضد أي قرار سياسي يخص ليبيا إذا لم يتم إلغاء الاتفاق مع تركيا”.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن أسفه لعدم دعوة اليونان لحضور قمة برلين حول التسوية الليبية،قائلاً إن بلاده تعتبر عامل استقرار،محذرا من أن اليونان لن توافق على أي قرار سياسي في ليبيا دون مراعاة مطالبها.

وتابع أنه بعث برسائل إلى جميع الزملاء في الاتحاد الأوروبي وإلى رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي وسوف يتحدث اليوم الجمعة عبر الهاتف مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

رئيس الوزراء اليوناني إختتم بالقول :”أريد أن أكون واضحا للغاية في موقفي وقمت بنقله إلى زملائي الأوروبيين واليونان في قمة قادة الاتحاد الأوروبي لن تقبل أي قرار سياسي بشأن ليبيا إذا لم يتضمن إلغاء هذه المذكرات سأقولها بشكل أبسط وسنلجأ لاستخدام حق النقض الفيتو عند عرض القضية على القمة”، ؤكدا أن تركيا في عزل، فيما لبلاده حلفاء أقوياء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية