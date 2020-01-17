منظمة حقوقية تطالب بتأمين ممر إنساني جنوب طرابلس

ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف العسكرية بمناطق الاشتباكات في محور صلاح الدين وطريق الشوك جنوب غرب طرابلس، بالاستجابة للمطالب الإنسانية الطارئة لوقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية المؤقتة لغايات إنسانية لساعات محدودة وتأمين ممر إنساني لفرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي وذلك لانتشال جثامين عدد من المدنيين العالقة جثامينهم بمنطقة السدرة جنوب غرب طرابلس.

وقال اللجنة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، وخصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “هذه الهدنة مهمة لتأمين لإجلاء المدنيين والجرحى والمصابين من المدنيين العالقين بمنطقة الاشتباك بطريق السدرة وصلاح الدين، من قبل فرق جهاز الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي”، مطالبة بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا التنسيق مع الهلال الأحمر الليبي وجهاز الإسعاف والطوارئ لاستخراج جثامين المدنيين العالقة في منطقة السدرة وصلاح الدين جنوب غرب مدينة طرابلس.

كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، كافة الأطراف بتسهيل وتيسير عمل فرق وطواقم الهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ، وعدم التعرض لهم أو عرقلة عملهم الإنساني وتأمين حمايتهم وسلامتهم، انطلاقا من المسؤوليات الإنسانية لكل الأطراف اتجاه الضمانات الإنسانية والقانونية فيما يتعلق بضمانات تأمين الممرات الإنسانية لإخلاء واجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع والتوتر.