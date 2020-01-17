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لافروف يعلن الاتفاق على الوثائق الختامية لمؤتمر برلين

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن موسكو تأمل في استمرار الهدنة في ليبيا، والتي قال إنها لا تزال قيد الاحترام.

وأكد “لافروف” أنه سيكون ضمن المشاركين في مؤتمر برلين، موضحا أن الوثائق الختامية للمؤتمر قد جرى التوافق حولها عمليا، كما شدد على أهمية ألا يكرر أطراف النزاع في ليبيا الأخطاء السابقة وألا يطرحوا شروطا إضافية بعد المؤتمر.

وحمّل الوزير الروسي حلف شمال الأطلسي مسؤولية ما تشهده ليبيا في هذه المرحلة من صراعات وفوضى، وذلك من خلال سياسته التي اتبعها عند اندلاع الأحداث في ليبيا عام 2011.

وشدد “سيرغي لافروف” خلال مؤتمر الخارجية الروسية السنوي على أن الوثائق الختامية لمؤتمر برلين لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يكيفينا مؤتمرات أيها الليبيون وما حك جلدك غير ظفرك ويكفي اللعب بمصيرنا من قبل الاتراك وعملائهم والحل رفض كل ما يصدر عن مؤتمر برلين اذا لم يزيح حكومة كرزاي ليبيا فايز آغا وان لم يتحقق هذا التفعيل للزحف المقدس مع القوات المسلحة العربية الليبية وتطهير كل البلد من العملاء والخونة ووكلاء الصهاينة والعثمانيين ……

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