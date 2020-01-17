بسبب تركيا .. اليونان تهدد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده ستستخدم حق النقض ضد أي قرار سياسي يخص ليبيا يصدر عن مؤتمر برلين، إن لم يلغ اتفاق حكومة الوفاق مع تركيا على ترسيم مناطق النفوذ البحري.

ميتسوتاكيس قال في مقابلة مع قناة “ألفا” التلفزيونية إن بلاده ستستخدم حق النقض ضد أي قرار سياسي يخص ليبيا إذا لم يتم إلغاء الاتفاق مع تركيا .

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني، عن آسفه لعدم دعوة اليونان لحضور قمة برلين حول التسوية الليبية، وقال إن بلاده تعتبر عامل استقرار، محذرًا من أن اليونان لن توافق على أي قرار سياسي في ليبيا دون مراعاة مطالبها.

وأضاف أنه بعث برسائل إلى جميع الزملاء في الاتحاد الأوروبي، وإلى رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، وسوف يتحدث يوم الجمعة عبر الهاتف مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وتابع “أريد أن أكون واضحا للغاية في موقفي، وقمت بنقله إلى زملائي الأوروبيين.. اليونان في قمة قادة الاتحاد الأوروبي لن تقبل أي قرار سياسي بشأن ليبيا، إذا لم يتضمن إلغاء هذه المذكرات. سأقولها بشكل أبسط.. سنلجأ لاستخدام حق النقض “الفيتو” عند عرض القضية على القمة”، مؤكدا أن تركيا في عزلة، فيما لبلاده حلفاء أقوياء.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا الأحد المقبل، مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

وقالت الحكومة الألمانية في بيان، إن برلين دعت رئيس حكومة الوفاق ، فائز السراج، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وتركيا ومصر والصين وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، دون تحديد على أي مستوى سيتم تمثيل الدول المُدرجة.

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