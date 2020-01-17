الكرملين: بوتين يناقش مع ميركل القضايا المتعلقة بمؤتمر برلين

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عبر الهاتف القضايا المتعلقة بالمؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي سيعقد في برلين في 19 يناير/ كانون الثاني.

موسكو- سبوتنيك وجاء في بيان الكرملين، اليوم الجمعة: “بمبادرة من الجانب الألماني، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة ألمانية أنجيلا ميركل”.

وأضاف البيان: “تمت مناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة بالمؤتمر الدولي حول ليبيا، والذي سيعقد في برلين في 19 يناير/ كانون الثاني”.

وتستضيف ألمانيا، يوم الأحد، مؤتمرا بشأن ليبيا يضم الطرفين المتحاربين والأطراف الأجنبية المساندة لكل منهما وممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا. ووجهت الدعوة لحفتر والسراج لحضور المؤتمر.

وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن فايز السراج سيشارك في مؤتمر برلين للتسوية في ليبيا.

وقال حسن الهوني، لوكالة “سبوتنيك”، “رئيس الحكومة استلم الدعوة من ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين. وهو سيشارك. ولقد بحث الموضوع صباح اليوم مع وزير الخارجية الالمانية”.

وكان الكرملين قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أنه “في 19 يناير، سيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برلين للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا. من المتوقع تبادل الآراء حول مشاكل حل الأزمة الليبية، بما في ذلك وقف الأعمال القتالية، ومصالحة الأطراف المتنازعة وإطلاق حوار سياسي واسع تحت رعاية الأمم المتحدة”.