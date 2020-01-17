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لثقة تركيا في قوات الوفاق .. قشوط : القوات التركية نشرت أحدث مدفعها المضاد للطائرات ذاتية الدفع

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات 

كشف القائد الميداني في قوات الوفاق سليم قشوط أن القوات التركية نشرت أحدث مدفعها المضاد للطائرات ذاتية الدفع “Korkut” إلى ليبيا.

قشوط أوضح على صفحته الرسمية على فيسبوك – أن هذا الأمر يوضح مدى ثقة الأطراف في وعد وقف إطلاق النار العام لحفتر ونتائج مؤتمر برلين للسلام

القائد الميداني في قوات الوفاق قال “هل تعلمون لماذا كل هذا التسارع لانعقاد مؤتمر برلين” لفرض عدم توريد الأسلحة ولقطع الطريق أمام تركيا التي تورد السلام بطريقة شرعية، حسب قوله .

وبين قشوط أن قائد الجيش خليفة حفتر لا توجد لديه مشكلة في تهريب السلاح من الحدود المصرية .

ودعت كل من تركيا وروسيا، الأربعاء الماضي قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج إلى وقف لإطلاق النار ابتداء من منتصف ليل الأحد الثاني عشر من يناير، لإعطاء فرصة للحل السلمي في مسعى لإيجاد تسوية سياسية للصراع الليبي.

وعقب لقاء جمع الرئيس التركي، رجب أردوغان، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في اسطنبول، دعت أنقرة وموسكو، إلى إنهاء الأعمال العدائية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس، والمدن الليبية الأخرى.

وأضاف بيان صادر عن اجتماع الرئيسين أن الصراع الدائر “يقوض الأمن الإقليمي ويؤدي إلى زيادة الهجرة غير الشرعية وانتشار السلاح والإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى”.

ورحبت الأمم المتحدة بدعوات وقف إطلاق النار، ودعت الأطراف الليبية إلى التعامل معها بإيجابية.

من جانبه، رحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بما أسماه “مساعي الدول الصديقة لإيجاد حل للأزمة في ليبيا”. وأكد المجلس في بيان: “حرصه الدائم على حقن الدماء وسلامة الوحدة الوطنية واعتماد الحل السياسي لإنهاء الأزمة”.

 

 

 

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تعليقات

  • انت حمار ياحمار ما قيمة هذه المدفعية امام طائرات الرافال التى تضرب من بعد 70 ميل وتدك كل مضادات الطيران وكل الاسلحة التركية لا تجدى ياميبون امام الاسلحة المتقدمة التى ظهرت فى المناورة المصرية وراينا صواريخ دفاع جوى محملة على الميسترال مداها 35 كم وراينا صواريخ تخرج من غواصة من تحت الماء مداها 130 كم بلا خيبة تركيا تبيع لكم معدات عسكرية عفا عليها الزمن

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  • انت فعلا ذيوث أعجبتك بالأتراك أكبد سترفعه لحوشك لانك تيس و ماكش راجل. فيه انسان يفتخر بوجود احتلال وطنه ؟؟ ستكون انت الاول في قائمة الخونه و يجب سحب الجنسيه منك و من فروخك يا خنزير

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    • لانك مبعر أنت والذي باع مضادات طيران يا صرم أنت وبقية الصرومه اللي معك الجيش يبعد 2 كيلو متر عن وكر العملاء ومسافه كهذه لا تحتاج لطيران يقصف الوكر الملعون يحتاج رجال أقتحام وهذه الميزه عند افراد الجيش الليبي ميلشيات مخلافات زنا الاتراك في مواطنات فلا يملكون مثل رجولة شجعان الجيش

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      • فكل ليبي من آصل تركي مشكوك في نسبه فآصله يعود الي زاني تركي في مواطنه مغلوب أمرها زمن استعمار تركيا للعرب لهذا فكروا أولاد الزنا في رابطه تجمعهم فلو يجدوا إلا أنشاء تنظيم اسمه أخوان المسلمين وهذه صرخه منهم وهم يقولون نحن أخوانكم الاسلام حتي وان كان لا احد منا يعرف جده التركي الذي قد زني بجدته المواطنه قبل قرون من الزمن ولكن العرق دساس فهاهم أستجدوا بتركيا فكي تكسكله يرجع الي آصله تركي وتنصل لليبيا نهائيا