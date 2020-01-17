الكرملين: بوتين يتوجه الأحد إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين

أكد الكرملين، اليوم الجمعة، مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر برلين حول ليبيا، الأحد المقبل.

وفي بيان صادر عنه، قال الكرملين: “في 19 يناير، سيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برلين للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا. من المتوقع تبادل الآراء حول مشاكل حل الأزمة الليبية، بما في ذلك وقف الأعمال القتالية، ومصالحة الأطراف المتنازعة وإطلاق حوار سياسي واسع تحت رعاية الأمم المتحدة”، وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية

والثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية بصورة رسمية، عن عقدها مؤتمرا دوليا في برلين حول تسوية الأزمة الليبية، يوم الأحد 19 يناير، بمشاركة 11 دولة، من بينها روسيا والولايات المتحدة ومصر وتركيا والإمارات، إضافة إلى وفود عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

وأشارت الحكومة الألمانية، إلى أن الدعوة للمشاركة في المؤتمر وجهت أيضا إلى كل من قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.