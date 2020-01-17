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تركيا منزعجة من عدم دعوة قطر لمؤتمر برلين

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو” بدعوة قطر لمؤتمر برلين.

ولفت الوزير إلى أنه “يجب دعوة قطر للمؤتمر في حال وُجهت الدعوة إلى دولة الإمارات”، مشيراً إلى أن نجاح الاجتماع القادم يتوقف على استمرار وقف إطلاق النار بين مسلحي الوفاق والجيش الوطني.

وأشار أوغلو في حديث لقناة “سي إن إن التركية”، إلى أن وفدا تركيا سيتوجه يوم غد السبت إلى العاصمة الألمانية للمساهمة في صياغة البيان المشترك للقاء.

وأكد أن الرئيس رجب طيب أردوغان “أجرى اتصالات مع عدد من الزعماء، وفي مقدمتهم نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لدعوتهم إلى المؤتمر”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اتمنى انسحاب المشير ومصر من المؤتمر مالم يتم اخراج المليشيات الارهابية من العاصمة والبديل الافضل توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع اليونان وتصدير النفط عبر اليونان ومصر وتحويل العائد للحكومة المشروعة التى نالت ثقة البرلمان وطظ فى برلين الذى سقط مقدما

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