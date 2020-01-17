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الاتحاد الأوروبي: سنعمل على ضمان تنفيذ نتائج مؤتمر برلين..وهذا مستوى تمثيلنا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن كل من رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد جوزيف بوريل، مشاركتهم في مؤتمر برلين حول ليبيا، المقرر يوم الأحد المقبل، بحسب وكالة “آكي” 

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيرجيني باتو،  إن مؤتمر برلين يعطي فرصة جيدة لدفع العملية السياسية قدماً إلى الأمام، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لاستخدام كافة الأدوات والموارد اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لنتائج المؤتمر”.

وتابعت: ”الاتحاد مصمم على لعب دور قوي على جميع المستويات من أجل تحقيق وقف إطلاق نار دائم وتمهيد الطريق أمام حل سياسي للصراع في هذا البلد”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • بلا وكسة انتم تتفرجون على نقل ارهابين من تركيا الى اسطنبول ولم تفرضوا اى عقوبات على تركيا لخرقها لقرار مجلس الامن فلا مصداقية لكم اصلا والحل سيكون بسواعد الجيش الوطنى مدعوما بالجيش المصرى والتحالف العربى طظ فيكم لن يوقع المشير على مخرجات مهرجان برلين لدعم الارهاب

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