القاهرة .. سفارة عمان تستقبل وفود ليبية للتعزية في الراحل قابوس

استقبل سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية، وفدا شعبيا من المهجرين الليبيين في الساحة المصرية، لتقديم التعازي في الراحل قابوس بن سعيد، سلطان عمان السابق.

وقدم الوفد الذي ضم رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية العجيلي البريني، ورئيس جمعية الأخوة الليبية المصرية بالقاهرة علي الأحول، وعدد من المهجرين الليبيين بجمهورية مصر العربية، -قدم- التعازي في وفاة سلطان عمان السابق قابوس بن سعيد.وفي خطوة مماثلة بعث المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة بمصر برقية تعزية إلى سلطنة عمان، في وفاة السلطان قابوس.

وتضمنت البرقية التي سلمت للسفارة العمانية بالقاهرة، نعي وتعزية في السلطان قابوس، وشكر وتقدير للسلطنة على لفتتها الكريمة تجاه أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.