أردوغان: حفتر رجل لا يوثق به

واصل الرئيس التركي رجب أردوغان، الجمعة، هجومه على القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، واصفا إياه بأنه “رجل لا يوثق به”

وقال أردوغان في لقاء صحفي بمدينة اسطنبول عقب صلاة الجمعة، إن”حفتر رجل لا يوثق به، فقد واصل قصف مدينة طرابلس بالأمس”، وفقاً لما أوردت وكالة الأناضول.

ومن المقرر أن يحضر أردوغان، مؤتمر برلين حول ليبيا، المزمع عقده الأحد المقبل بدعوة من ألمانيا وبمشاركة قائد الجيش الليبي حفتر وفايز، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وعدد من زعماء العالم بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.