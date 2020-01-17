بوتين وميركل يبحثان المسائل المتعلقة بمؤتمر برلين

موسكو-العنوان

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، هاتفيًا المسائل المتعلقة بمؤتمر برلين الذي سيعقد الأحد المقبل حول ليبيا.

وقال الكرملين أنه بمبادرة من الجانب الألماني، جمعت مكالمة بوتين وميركل، وجرى الحديث خلالها حول العديد من الجوانب المتعلقة بالمؤتمر الدولي بشأن ليبيا.

وتستضيف برلين زعماء وممثلي دول الجزائر وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو، ومصر، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، في محاولة لإنهاء الأزمة الليبية عبر الحوار السياسي وإنهاء الاقتتال الداخلي.