مقتل “بوشويقير” يشغل الرأي العام في بنغازي

شغلت قضية الشاب مصطفى محمد مصطفى بوشويقير (33 عامًا) الرأي العام والشارع في مدينة بنغازي، بعد العثور على جثته وتضارب المعلومات في القضية.

بين القتل العمد والقتل الخطأ عن طريق الدهس بسيارة في منطقة الهواري، تم تسليم جثمان بوشويقير إلى مركز بنغازي الطبي ومن ثم جرى نقله إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، لعرضه على الطب الشرعي.

وكشف تقرير الطب الشرعي الذي تحصلت 218 على نسخة منه، أن سبب الوفاة إصابات متعددة في الأطراف العليا والسفلى وفي الأعضاء الداخلية للبطن (الكبد والطحال) ما نتج عنها من نزيف متسع في التجويف البطني، مع وجود كسور في الجسم والذراع الأيسر والفخذ والساق اليسرى والساق اليمنى، والإصابات تتوافق مع كونها ناتجة عن حادث سير، وما أربك المشهد إعلان قسم البحث الجنائي بنغازي عن إلقاء القبض على شخصين متهمين في قضية قتل بوشويقير على ذمة التحقيق.

وفي سياق متصل قال مسؤول مكتب الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي وليد العرفي في تصريح لـ 218، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخصين متهمين في قضية بوشويقير، واعترفا خلال التحقيقات الأولية عن قتل بوشويقير طعنًا في الرأس ومن ثم هرب منهم فلحقا به وقاما بدهسه بالسيارة لإخفاء الجريمة.

وأوضح العرفي، أن التحقيقات لا تزال مستمرة وجرى تسليم المقبوض عليهما إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، والنيابة العامة ستفصل في القضية.

واشتهر الشاب بوشويقير على منصات السوشيال ميديا بنشر مقاطع فيديو له من قبل بعض الشباب، مما جعل له شعبية كبيرة في مدينة بنغازي.

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