صحيفة التايمز البريطانية تكشف تفاصيل تمويل شركات أسكتلندية لإحدى الميليشيات في ليبيا

لندن-العنوان

كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن تاجر أسلحة مدان يسمى “تاجر الموت” استخدم أسوأ أشكال الشركات الوهمية سمعة في بريطانيا لتمويل حرب جوية خاصة في ليبيا.

ويكشف تقرير التايمز عن ‏‎قيام رامي غانم بجلب مرتزقة يقومون بصيانة وقيادة طائرات قاذفة لصالح إحدى الميليشيات المحلية التي تقاتل في ليبيا.

‏‎ وكشف تحقيق للأمم المتحدة أن طاقم عمل غانم كان يتقاضى رواتبه من خلال شركتين محدودتين أسكتلنديتين، ” SLP”، وهما من الشركات التي كان أصحابها قادرين على عدم الكشف عن هويتهم، ولا يدفعون أي ضرائب ولا يقدمون أي حسابات.

‏‎ وتم الحكم بسجن غانم، وهو أمريكي من أصل عربي، لمدة 30 عامًا في الولايات المتحدة العام الماضي لبيعه صواريخ مضادة للطائرات للإرهابيين في الشرق الأوسط وتسهيل تدفق الأسلحة في مناطق النزاع.

المصدر- (صحيفة التايمز البريطانية)