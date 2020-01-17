مصدر أوروبي: نستبعد إمكانية إرسال بعثة إلى ليبيا في الوقت الحالي

استبعد الاتحاد الأوروبي إمكانية إرسال بعثة إلى ليبيا، في الوقت الذي تسود فيه أجواء من الحذر والترقب في بروكسل تجاه مستقبل هذا البلد.

وأوضح مصدر أوروبي في تصريحات لوكالة “آكي” الإيطالية، أنه على بروكسل انتظار انعقاد مؤتمر برلين يوم الأحد القادم حول ليبيا، قبل الحديث عن الخطوات القادمة.

وذكر المصدر أن هناك الكثير من الشكوك حول مؤتمر برلين، ونحن نركز على ضرورة دعم عمل الأمم المتحدة لعدم وجود خيار آخر”، موضحا أن أوروبا تريد أن يعود الليبيون إلى مسار وطني بعيداً عن التدخلات الخارجية في بلدهم وفق المصدر.

كان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قد عبر في وقت سابق عن خشيته أن تتحول ليبيا إلى منطقة قواعد عسكرية روسية وتركية.

ويرى الأوروبيون، أن مؤتمر برلين قد يسمح بتقدير الاحتياجات الليبية ويفتح المجال أمام الحديث عن مخاوف ومشاغل كافة الأطراف المنخرطة في النزاع بحثاً عن بدايات حلول.