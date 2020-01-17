«إعلام تسييري البيضاء» ينفي استقالة رئيس مجلسه

نفى عضو المكتب الإعلامي للمجلس التسييري لبلدية البيضاء، عبدالهادي ونيس ما تردد عبر مواصع التواصل الاجتماعي بشأن استقالة رئيس المجلس التسييري للبلدية علي حسين من منصبه، على خلفية وفة طفلة جراء السيول التي اجتاحت الأياء الجنوبية للمدينة الأربعاء.

وقال ونيس لـ«بوابة الوسط» الجمعة، إن المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «غير صحيحة جملة وتفصيلا»، داعيًا الجميع إلى استقصاء الأخبار من المصادر الرسمية والمتمثلة في المكتب الإعلامي للمجلس التسييري.

ولقيت الطفلة خشوع حمزة شعيب لقت حتفها، أمس الخميس، جراء السيول المنهمرة على الأحياء الجنوبية بمدينة البيضاء في منطقة الجبل الأخضر شرق البلاد، والتي تشهد موجة من الطقس السيئ منذ الأربعاء.

وقال مصدر محلي لـ«بوابة الوسط»، أمس الخميس، إن الطفلة التي تبلغ من العمر 7 سنوات وصلت متوفاه إلى مستشفى الثورة التعليمي المركزي بالمدينة، فيما تلقى شقيقها الإسعافات اللازمة وهو بصحة جيدة الآن.

وشكَّل المجلس التسييري لبلدية البيضاء غرفة طوارئ لتفادى وقوع كوارث بيئية أو بشرية نتيجة لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تشهدها منطقة الجبل الأخضر منذ أمس الأربعاء، مدة عملها 14 يوما لمواجهة أزمة السيول.

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