من هي الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا ولم تم استثناء تونس؟

يشارك الأحد في مؤتمر السلام الخاص بليبيا الذي تستضيفه برلين طرفا النزاع القائم في هذا البلد، وهما رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وخصمه المشير خليفة حفتر، وتحضر إلى جانبهما عدة منظمات دولية و11 دولة من بينها الجزائر، في حين لم تتلق تونس البلد المجاور لليبيا دعوة لحضور هذا المؤتمر. وعبرت تونس الخميس عن “استغرابها الكبير” من عدم دعوتها. فماهي الدول المشاركة ولماذا تم استثناء تونس؟

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