رماية بالرصاص على شاحنات تتبع هيئة السلامة بطرابلس

تعرضت مجموعة من شاحنات الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية في طرابلس ليل الخميس لرماية بالرصاص من قبل مجموعة مجهولة بحسب ما أعلنته هيئة السلامة.

وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الرماية حصلت بينما كانت الشاحنات في طريقها إلى شركة البريقة لتسويق النفط من أجل إخماد حريق كان قد اندلع داخل المقر.

ووصفت الهيئة في منشورها الفعل بـ”الجبان والصادر عن مجرمين لا يمثلون إلا أنفسهم”، حسب قولها.

يُشار إلى أن مستودع شركة البريقة في طريق المطار جنوب طرابلس كان قد تعرض لقذائف؛ ما أدى إلى اشتعال نيران في 7 شاحنات تابعة للشركة وإصابة أحد عناصر الأمن.

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