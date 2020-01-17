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رماية بالرصاص على شاحنات تتبع هيئة السلامة بطرابلس

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرضت مجموعة من شاحنات الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية في طرابلس ليل الخميس لرماية بالرصاص من قبل مجموعة مجهولة بحسب ما أعلنته هيئة السلامة.

وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الرماية حصلت بينما كانت الشاحنات في طريقها إلى شركة البريقة لتسويق النفط من أجل إخماد حريق كان قد اندلع داخل المقر.

ووصفت الهيئة في منشورها الفعل بـ”الجبان والصادر عن مجرمين لا يمثلون إلا أنفسهم”، حسب قولها.

يُشار إلى أن مستودع شركة البريقة في طريق المطار جنوب طرابلس كان قد تعرض لقذائف؛ ما أدى إلى اشتعال نيران في 7 شاحنات تابعة للشركة وإصابة أحد عناصر الأمن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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