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ليبيا: أي رنين سيأتي من برلين؟

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

نناقش في “حدث اليوم” ليبيا وأبرز الانتظارات من مؤتمر برلين الأحد القادم، بعد أن فشلت المحاولات الأخرى. مؤتمر يأتي في ظل تصعيد بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر. 

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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