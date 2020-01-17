ليبيا: أي رنين سيأتي من برلين؟

نناقش في “حدث اليوم” ليبيا وأبرز الانتظارات من مؤتمر برلين الأحد القادم، بعد أن فشلت المحاولات الأخرى. مؤتمر يأتي في ظل تصعيد بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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