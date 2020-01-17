البعثة الأممية تطالب بالإفراج عن سهام سرقيوة

قالت بعثة الأمم المتحدة، إنها تواصل متابعة الاختفاء القسري للنائبة سهام سرقيوة، مشيرة إلى أن السلطات في شرق ليبيا مسؤولة عن احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وهي ملزمة قانوناً بتحديد مصيرها ومكان تواجدها، وفق بيان لها

وطالبت البعثة الأممية بالإفراج الفوري عن سرقيوة، وعن جميع ضحايا الاختفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، مجددة إدانتها لواقعة اختطاف سرقيوة واختفائها.

وأشارت إلى مرور ستة أشهر على اختطافها ليلاً من منزلها الواقع في منطقة بوهديمة في بنغازي، مضيفة، أن الاختفاء القسري لسرقيوة يشكل محاولة لإسكات صوت واحدة من أبرز النساء الليبيات وثني الأخريات عن المشاركة في الحياة السياسية في البلاد.

وأضافت، أن العنف ضد مشاركة المرأة في الحياة السياسة يهدد المساواة بين الجنسين وبناء مؤسسات ديمقراطية قوية وقادرة على الصمود.