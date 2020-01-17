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البعثة الأممية تطالب بالإفراج عن سهام سرقيوة

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت بعثة الأمم المتحدة، إنها تواصل متابعة الاختفاء القسري للنائبة سهام سرقيوة، مشيرة إلى أن السلطات في شرق ليبيا مسؤولة عن احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وهي ملزمة قانوناً بتحديد مصيرها ومكان تواجدها، وفق بيان لها

وطالبت البعثة الأممية بالإفراج الفوري عن سرقيوة، وعن جميع ضحايا الاختفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، مجددة إدانتها لواقعة اختطاف سرقيوة واختفائها.

وأشارت إلى مرور ستة أشهر على اختطافها ليلاً من منزلها الواقع في منطقة بوهديمة في بنغازي، مضيفة، أن الاختفاء القسري لسرقيوة يشكل محاولة لإسكات صوت واحدة من أبرز النساء الليبيات وثني الأخريات عن المشاركة في الحياة السياسية في البلاد.

وأضافت، أن العنف ضد مشاركة المرأة في الحياة السياسة يهدد المساواة بين الجنسين وبناء مؤسسات ديمقراطية قوية وقادرة على الصمود.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • كلا اللي درات في حق الليبين من 2011 خيركم متكلمتوش عليه الكذب والتزوير في الإعلام و أعرض النساء و في حق المواطن،،،، هذه الأصناف لا تحي دولة….. واءلان اقولها للشعب الليبي المحترمين بأن كل من جاء بالحرية وحقوق الإنسان فاليتفضل إلى الدولة التي يرا فيه الحقوق وليترك الشعب على ماهو عليه من مبادئ وأخلاق ولأنريد حرياتكم وهي القتل والزناء والصراع على السلطة المال

    رد

  • كلا اللي دارتة في حق الليبين من 2011 خيركم متكلمتوش عليه الكذب والتزوير في الإعلام و أعرض النساء و في حق المواطن،،،، هذه الأصناف لا تحي دولة….. والآن اقولها للشعب الليبي المحترمين بأن كل من جاء بالحرية وحقوق الإنسان فاليتفضل إلى الدولة التي يرا فيها الحقوق وليترك الشعب على ماهو عليه من مبادئ وأخلاق ولأنريد حرياتكم وهي القتل والزنا والصراع على السلطة المال

    رد